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    Луческу: «Зенит» нуждается в двух россиянах»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что его команда нуждается в усилении до закрытия трансферного окна.

    «Я больше сам из прессы узнаю о трансферах «Зенита». У меня не было никаких разговоров с руководством клуба о новичках. Нужно, чтобы быстрее наступило 1 сентября и закрылось трансферное окно. Слишком много слухов, которые мешают нашей подготовке. Скорее, кто-то может покинуть нашу команду. Вообще, я нуждаюсь в двух россиянах, чтобы у меня было больше возможностей при выборе состава.

    На какие позиции? Не хотел бы об этом говорить. Меня многое не устраивает. Например, то что только троих россиян пригласили в сборную. Значит, «Зениту» нужно больше делать. Есть молодые игроки, но пока они не могут конкурировать за место в стартовом составе. Сейчас нам нужен результат», — сказал наставник.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.08.2016 11:39
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5

      geragera 18 августа 2016, 18:28

      смолова бери смолова век воли не видать

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 18 августа 2016, 16:17

      Вон Гарай уже слинивает, берите Дьякова))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1298

      Taps 18 августа 2016, 15:25

      Срочно дать нюхнуть газку конкурентам,
      забрать из Ростова и Краснодара.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      ADmira1 18 августа 2016, 13:23

      Возьмите меня, pls

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      Kelll 18 августа 2016, 13:16

      что-то мне подсказывает что Смолов скоро туда перейдет а Кокорина ждет судьба Бухарова

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 18 августа 2016, 12:05

      Ну у рубина купили всех ведущих игроков вроде Бухарова, теперь покупайте у Ростова

      0
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 > Alessandro_grande 18 августа 2016, 12:09

      Бухаров??? Куда он ведущий?

      4
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > zenitforever2015 18 августа 2016, 12:16

      Бухаров в 2009 году за Рубин блестал, был лучшим бомбардиром и 2ым по системе гол-пасс

      1
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      ...
      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > Marqello 18 августа 2016, 13:22

      Забыли про Семака и Рязанцева

      0
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > Alessandro_grande 18 августа 2016, 14:05

      Будто Рубин Фарм Зенита

      -1
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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович > Alessandro_grande 18 августа 2016, 15:04

      а сейчас 2016

      0
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > Lb40 18 августа 2016, 15:06

      Я не говорю, что рубин фарм зенита, а имею введу, то что выкупили всех ведущих футболистов рубина (Хотя по большому счету они были не нужны) и он скатился на 8ое место, а в зените большинство село на скамейку т.к большая конкуренция

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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > Андрей Владимирович 18 августа 2016, 15:37

      Ну я и говорю, теперь у Ростова покупать игроков нужно, парочка с Российским гражданством найдется

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