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  • Оглашен состав молодежной сборной России на матчи отбора ЧЕ-2017

Оглашен состав молодежной сборной России на матчи отбора ЧЕ-2017

18 августа 2016, 09:55
6

Тренерский штаб молодежной сборной России огласил расширенный состав команды на предстоящие игры отборочного турнира чемпионата Европы-2017.

Напомним, что 1 сентября молодежная сборная сыграет с Фарерскими островами в Тофтире, а 6 сентября – с Австрией в Химках.

В список из 27 футболистов попали следующие футболисты:

вратари: Михаил Бородько («Уфа»), Мирослав Лобанцев («Локомотив»), Александр Селихов («Амкар»);

защитники: Дмитрий Живоглядов («Уфа»), Илья Зуев, Максим Карпов (оба – «Зенит»), Вячеслав Караваев («Спарта», Чехия), Виталий Лысцов («Тондела», Португалия), Эльмир Набиуллин («Рубин»), Никита Чернов («Енисей»), Денис Якуба («Кубань»);

полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Игорь Безденежных («Уфа»), Аяз Гулиев, Александр Зуев, Артем Тимофеев (все – «Спартак»), Алексей Евсеев («Зенит»), Дмитрий Ефремов («Оренбург»), Рифат Жемалетдинов («Рубин»), Дмитрий Коробов («Урал»), Аршак Корян («Витесс», Голландия), Максим Кузьмин, Александр Ташаев (оба – «Динамо»), Сергей Макаров («Минск», Белоруссия), Максим Палиенко («Тосно»);

нападающие: Алексей Гасилин («Зенит»), Николай Комличенко («Слован», Чехия).

Источник: РФС
Россия (мол)
Комментарии (6)
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андрей андреев
1471504075
Как всегда с Ростова никого
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VIPded
1471504466
Удачи пацанам! Утрите нос "взрослой" сборной!
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1471504575
нормальные парни
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denisov
1471507324
Удачи
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STAFOR13
1471509778
Гасилин талант, молодец парень, непонимаю почему его Луческу в основу неберёт, он в 2 раза сильнее черногорца или того же Кокоши
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ZhenjaSAB
1471516250
Неплохой ассортимент!
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