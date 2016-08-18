Оглашен состав молодежной сборной России на матчи отбора ЧЕ-2017

Тренерский штаб молодежной сборной России огласил расширенный состав команды на предстоящие игры отборочного турнира чемпионата Европы-2017.

Напомним, что 1 сентября молодежная сборная сыграет с Фарерскими островами в Тофтире, а 6 сентября – с Австрией в Химках.

В список из 27 футболистов попали следующие футболисты:

вратари: Михаил Бородько («Уфа»), Мирослав Лобанцев («Локомотив»), Александр Селихов («Амкар»);

защитники: Дмитрий Живоглядов («Уфа»), Илья Зуев, Максим Карпов (оба – «Зенит»), Вячеслав Караваев («Спарта», Чехия), Виталий Лысцов («Тондела», Португалия), Эльмир Набиуллин («Рубин»), Никита Чернов («Енисей»), Денис Якуба («Кубань»);

полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Игорь Безденежных («Уфа»), Аяз Гулиев, Александр Зуев, Артем Тимофеев (все – «Спартак»), Алексей Евсеев («Зенит»), Дмитрий Ефремов («Оренбург»), Рифат Жемалетдинов («Рубин»), Дмитрий Коробов («Урал»), Аршак Корян («Витесс», Голландия), Максим Кузьмин, Александр Ташаев (оба – «Динамо»), Сергей Макаров («Минск», Белоруссия), Максим Палиенко («Тосно»);

нападающие: Алексей Гасилин («Зенит»), Николай Комличенко («Слован», Чехия).