Слуцкий: «Долго думал о Евро, но сейчас отпустило»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий признал, что сейчас он не думает о провальном выступлении сборной России на Евро-2016.
– Черчесов объявил состав сборной России. С вами он, судя по интервью, не консультировался.
– Нет. И какой в этом смысл, если у каждого тренера есть свое мнение, своя позиция, своя философия?
– Но при этом он дал понять, что многие игроки не попали в список, потому что до сих пор не отошли от провала на Евро.
– Я не готов обсуждать темы, в которых не владею ситуацией.
– А вы сами «перезагрузились» после Евро?
– В принципе да. Конечно, я много думал, анализировал. Но сейчас уже отпустило. Да и какой смысл продолжать, ведь у меня есть повседневная работа в ЦСКА.
Не было бы ее, тогда, наверное, анализировал бы дальше.
Источник: «Спорт-Экспресс»