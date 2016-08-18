Слуцкий: «Долго думал о Евро, но сейчас отпустило»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий признал, что сейчас он не думает о провальном выступлении сборной России на Евро-2016.

– Черчесов объявил состав сборной России. С вами он, судя по интервью, не консультировался.

– Нет. И какой в этом смысл, если у каждого тренера есть свое мнение, своя позиция, своя философия?

– Но при этом он дал понять, что многие игроки не попали в список, потому что до сих пор не отошли от провала на Евро.

– Я не готов обсуждать темы, в которых не владею ситуацией.

– А вы сами «перезагрузились» после Евро?

– В принципе да. Конечно, я много думал, анализировал. Но сейчас уже отпустило. Да и какой смысл продолжать, ведь у меня есть повседневная работа в ЦСКА.

Не было бы ее, тогда, наверное, анализировал бы дальше.