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Слуцкий: «Долго думал о Евро, но сейчас отпустило»

18 августа 2016, 08:42
15

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий признал, что сейчас он не думает о провальном выступлении сборной России на Евро-2016.

– Черчесов объявил состав сборной России. С вами он, судя по интервью, не консультировался.

– Нет. И какой в этом смысл, если у каждого тренера есть свое мнение, своя позиция, своя философия?

– Но при этом он дал понять, что многие игроки не попали в список, потому что до сих пор не отошли от провала на Евро.

– Я не готов обсуждать темы, в которых не владею ситуацией.

– А вы сами «перезагрузились» после Евро?

– В принципе да. Конечно, я много думал, анализировал. Но сейчас уже отпустило. Да и какой смысл продолжать, ведь у меня есть повседневная работа в ЦСКА.

Не было бы ее, тогда, наверное, анализировал бы дальше.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (15)
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Nayturs
1471499066
Анализатор блин...
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Бестолковый
1471499234
Летнее обострение Слуцкого: "Долго думал о Евро, теперь думаю о Рублях."
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vladimir-7
1471499394
Ну и правильно, Леонид Викторович, работа в ПФК ЦСКА продолжается. УДАЧИ!!!
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exreporter
1471499994
интересно, какая у Слуцкого философия. Раньше вроде шла речь, что вызываются лучшие на данный момент. А оказалось, что состав Слуцкого как-то кардинально отличался философией от того состава, который играл у Капелло и Адвокаата.
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prtcs
1471500609
Здоровья и удачи. Все еще впереди.
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каа
1471500966
.... у каждого тренера есть свое мнение, своя позиция, своя философия?...эххх Леня , где же твои все это было, когда брал в команду не весть кого...(((( неужели сам??? тогда мне тебя жалко
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salvor1986
1471501057
Что-то быстро отпустило после такого позора...
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Kosmotoga
1471501692
ты там держись удачи
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Sanches 1204
1471503408
Кокорина с Мамаевым отпустило гораздо раньше,хотя их и не цепляло по-моему.
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Valeron 2705
1471510063
Ага, а непосредственно на Евро, ты анал лизировал. Языком пи...., не мешки ворочать.
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