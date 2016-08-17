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    Читатели «Бомбардира» хотят видеть в сборной России Смольникова и Глушакова

    Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласил заявку национальной команды на товарищеские матчи с Турцией и Ганой.

    Читатели «Бомбардира» считают, что в состав сборной должен также войти Игорь Смольников. Защитника «Зенита» хотят добавить к ранее вызванным футболистам 26% голосующих. 21 процент людей желают вернуть в команду хавбека «Спартака» Дениса Глушакова. Еще 19% предполагают, что Черчесов выбрал лучших игроков и состав сборной не нуждается в изменении.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2016 22:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 18 августа 2016, 10:18

      Смолу на правый фланг, Фернандеса на левый!!

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 18 августа 2016, 10:18

      Смола заслужил!!!

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 18 августа 2016, 09:06

      Бред какой-то. У нас команду формирует главный тренер или общественность? Два года играть без официальных матчей, надо просматривать как можно больше новичков на первом этапе.

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 18 августа 2016, 04:35

      Хотят - увидят!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 18 августа 2016, 00:17

      Вот уж Глушаков там лишний, хотя по большому счёту не хуже других. Все одинаковые, скажем так. Невостребованные в Европе.

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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 августа 2016, 23:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Смольникова безусловно. Глушакова только на лавке.

      -4
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      Рейтинг: +42

      Zmeu' 17 августа 2016, 23:35

      Какой Смольников вы что евро не смотрели почти все атаки и голы с его фланга ,облажался по полной ,не знал куда ему бежать! А Глушакова вот зря не взял он не плохой атакующий опорник.

      -2
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      Рейтинг: +23

      tolegenloko > Zmeu' 18 августа 2016, 04:16

      Во во.ты совершенно прав

      -1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 17 августа 2016, 23:01

      Глушакова скорее, за Смольникова голосовали бомжи))

      3
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 17 августа 2016, 22:17

      Ну не знаю насчет глушака, по мне так лучше бы Иванова вызывали

      -2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > serzhio1 17 августа 2016, 22:19

      их родные хотят их видеть..

      -1
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