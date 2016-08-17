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    ФНЛ. «Спартак-2» разгромил «Енисей» Тихонова

    В поединке восьмого тура ФНЛ «Спартак» на выезде забил четыре безответных мяча в ворота «Енисея». Победа позволила подопечным Евгения Бушманова набрать 14 очков и подняться на четвертую позицию в турнирной таблице.

    В другом матче тура «Тюмень» в родных стенах потерпела поражение от «Тосно» – 1:2.

    Первенство ФНЛ. 8-й тур

    Енисей (Красноярск) – Спартак-2 (Москва) – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кутин, 22; 0:2 – Пантелеев, 67; 0:3 – Федчук, 75; 0:4 – Пантелев, 90.

    Тюмень – Тосно – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Заболотный, 14; 0:2 – Палиенко, 17: 1:2 – Чуканов, 90+3.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2016 19:17
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