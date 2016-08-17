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  • Сонг: «На Глушакова не обижаюсь, пусть лучше сравнит мою и свою биографии»

Сонг: «На Глушакова не обижаюсь, пусть лучше сравнит мою и свою биографии»

17 августа 2016, 18:47
33

Хавбек «Рубина» Александр Сонг подчеркнул, что не держит обиды на полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. Напомним, капитан красно-белых после встречи команд в матче третьего тура РФПЛ заявил, что не признал в камерунце экс-игрока «Арсенала», «Барселоны» и «Вест Хэма».

«Конечно, я не обиделся. Но если говорить о том, кто кого знает, то я бы не хотел вступать в полемику и подробно это обсуждать. Думаю, нужно просто смотреть в биографию мою и Глушакова – это говорит само за себя», – сказал Сонг.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Глушаков Денис Сонг Александр
Комментарии (33)
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Мы Русские
1471448913
Достойно ответил, поставил на место шутника, который с двух метров по пустым не попадает.
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Joko21
1471449011
Глушаков - человек-трофей
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Daxa09
1471449154
И хрен что сможет глушак на это ответить нормально он его затунул
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sochi-2013
1471449301
Шутка Глушакова не удалась.
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LOKOfanatik19
1471449601
Да, есть на что посмотреть у Сонга в карьере, свыше 130 матчей за арсенал, около 40 за Барсу и трофей же с ней...
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STAFOR13
1471449734
молодец Сонг, парня "трофея" затроллил
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Дэс
1471449797
Бред обидчивой маленькой девочки. Сравнить биографию и карьеру, две разные вещи. Может у Сонга в личной жизни в не футбола всё хреново, вот и плачется. Глушаков же сказал оптимистично и без слов обиды в его адрес. Мужчина, если обижается, то это хуже 5 летней девочки. Молодец Сонг, что играл в топ клубах, но это не значит, что тебя должны знать все.
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Hangeldi
1471460749
Г.овно ты глушаков! Тебя даже команды Чемпионшипа и Сегунды не возьмут. Ты и в спартаке только из-за паспорта играеш! Потому что другие худе тебя!!!
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ск122
1471461130
пять балов
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shpilman
1471463928
Сонг? что? кто? ваще пофиг на него, Глушак Лучший!!!!
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