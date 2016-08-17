Сонг: «На Глушакова не обижаюсь, пусть лучше сравнит мою и свою биографии»

Хавбек «Рубина» Александр Сонг подчеркнул, что не держит обиды на полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. Напомним, капитан красно-белых после встречи команд в матче третьего тура РФПЛ заявил, что не признал в камерунце экс-игрока «Арсенала», «Барселоны» и «Вест Хэма».

«Конечно, я не обиделся. Но если говорить о том, кто кого знает, то я бы не хотел вступать в полемику и подробно это обсуждать. Думаю, нужно просто смотреть в биографию мою и Глушакова – это говорит само за себя», – сказал Сонг.