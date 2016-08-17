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    «Ростов» подтвердил переход Баштуша в «Лацио»

    «Ростов» подтвердил, что защитник Баштуш продолжит карьеру в «Лацио». Клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере 25-летнего игрока. По информации СМИ, сумма сделки составит около 6,5 миллиона евро. Напомним, анголец присоединился к желто-синим в июле 2013 года. За время выступлений в составе дончан, Баштуш принял участие в 75 поединках, записав в свой актив четыре забитых мяча.

    «Уважаемые болельщики между футбольными клубами «Ростов» и «Лацио» достигнута договоренность о переходе защитника Баштуша. Футболист уже покинул расположение нашего клуба и попрощался с одноклубниками и тренерским штабом.

    От всей души благодарим Баштуша за три года, которые он провел в нашей команде. Во многом благодаря его надежным действиями в защите наш клуб стал обладателем Кубка России 2013/2014 и серебряных медалей прошлого чемпионата России по футболу. Спасибо за все и удачи в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении.

    Источник: ФК «Ростов»

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    17.08.2016 18:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 18 августа 2016, 16:45

      Хорошее приобретение за адекватные деньги,

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 августа 2016, 00:11

      Можно было и 10 стрясти, игрок-то вполне добротный и перспективный...

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 17 августа 2016, 19:58

      Удачи ему!

      3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 августа 2016, 19:18

      Хороший игрок. Жаль. Удачи в Лацио.

      3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 августа 2016, 19:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лишь бы деньги не слямзили

      -4
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