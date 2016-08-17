Заменить Браво в «Барселоне» могут Диего Алвеш или Ареола

«Барселона» рассматривает претендентов на замену голкиперу Клаудио Браво, который, вероятнее всего, покинет каталонский клуб и переберется в «Манчестер Сити».

На данный момент у руководства сине-гранатовых есть три кандидатуры: Диего Алвеш («Валенсия»), Альфонсе Ареола («ПСЖ») и Пепе Рейна («Наполи»). Страж ворот «летучих мышей» является приоритетным вариантом. По вратарю парижского клуба решение будет принимать тренерский штаб «блауграна», его кандидатура пока обсуждается. Что касается 33-летнего Рейны, то он не против роли запасного голкипера. При этом испанец сам предложил себя «Барселоне», ради перехода в которую готов понизить свои финансовые запросы.