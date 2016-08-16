Черчесов: «Футболисты «Ростова» заслужили вызов в сборную России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что вызванные в национальную команду игроки «Ростова» имеют опыт международных матчей.

«Я бы не был так категоричен в оценке опыта игроков «Ростова», потому что при мне и Джанаев, и Кудряшов играли в еврокубках за «Спартак». У них никаких проблем с этим нет.

Что касается Новосельцева и Полоза, то они достаточно стабильно играли в прошлом сезоне, в этом году тоже вошли в сезон в хорошей форме, а сейчас вообще играют в Лиге чемпионов. Поэтому их кандидатуры предпочтительнее на сегодняшний момент, чем игроки, играющие за клубы, где нет такого уровня игр и соперников.

Они заслужили вызов в сборную, и будем надеяться, что они проявят себя», – сказал Черчесов.