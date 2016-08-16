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    «Анжи»: «Не ведем никаких переговоров о трансфере Тигиева в «Зенит»

    Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Георгия Тигиева в «Зенит».

    – Что вы сказали? Хорошо, что я сидел. Иначе попросил бы себе табуретку, чтобы присесть.

    – Настолько поражены такой новостью?

    – Да, поражен. А почему он уходит? Какая сумма выкупа написана в новости?

    – Около 1 миллиона евро.

    – Около… Ясно. Не знаю, на данный момент никаких переговоров нет. Наверное, если бы что-то было, мы бы об этом как-то узнали. Тигиев живой человек. Его нельзя просто так купить и переносить, как кота в мешке в «Зенит». В любом случае всегда сначала идет диалог.

    – Его не было?

    – На данный момент – нет. Когда получим официальную бумагу, будем комментировать. Пока ничего нет. У господина Митрофанова есть мой номер телефона, электронную почту клуба все тоже знают.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2016 21:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 17 августа 2016, 09:40

      Он уже сидел оказывается)))

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 августа 2016, 23:55

      Кому оно (Тигиев) нужно?

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