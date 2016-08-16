31 августа Швайнштайгер попрощается со сборной Германии матчем против Финляндии

Хавбек «Манчестер Юнайтед» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер проведет свой последний матч за национальную команду 31 августа. Соперником немцев в товарищеской игре станет Финляндия. Всего в составе бундестима полузащитник провел 120 матчей и забил 24 гола.

В этой игре планировалось участие и нападающего «Галатасарая» Лукаса Полольски, также заявившего на днях о завершении международной карьеры, однако 31-летний игрок получил травму лодыжки в матче за Суперкубок Турции против «Бешикташа» (3:0).

«Это будет особенный вечер для меня в Менхенгладбахе. Хочу поблагодарить болельщиков. Буду невероятно рад в последний раз выступить перед ними в футболке сборной Германии», – подчеркнул Швайнштайгер.