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  • Мутко: «Крайний срок дебюта Фернандеса в сборной России – апрель-май»

Мутко: «Крайний срок дебюта Фернандеса в сборной России – апрель-май»

16 августа 2016, 14:33
9

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что натурализованный защитник ЦСКА Марио Фернандес сможет принять участие в матче сборной России не позднее апреля или мая следующего года. Напомним, 25-летний игрок был вызван главным тренером Станиславом Черчесовым на ближайший тренировочный сбор национальной команды, который пройдет с конца августа по начало сентября. Бывший бразилец получил российский паспорт в нынешнем июле.

«Фернандес получил российский паспорт, у него есть возможность в ближайшее время – крайний срок апрель-май – дебютировать за сборную. Тренер его пригласил, хочет с ним познакомиться, чтобы он потренировался. Если мы на него в будущем рассчитываем, то почему нет? Это хороший защитник, все его знают, он изъявил желание играть за национальную команду, поэтому это логичное решение тренера», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (9)
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алекс88
1471347765
Скоро вся сборная будет натурализована
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red-white fox
1471347835
В сборной России по португальски говорить будет? Переводчика Гильерме не вызывали.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1471348830
Пущай тренируется. P.S. Но с довольствия лучше снять... З.Ы. P.S. ... всех!
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nik55
1471350898
это будет сброд
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KorolShut
1471354654
Одного не пойму, немец сразу играть начал, а Фернандесу год нельзя целый, что за двойные стандарты
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Сергей Свояк
1471356320
Т.е. лимит на легионеров он не хочет отменять, а иностранцы в сборную так добро пожаловать !? Абсурд ! Менее логичных решений я давно не встречал.
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Wolk36
1471358049
Да уж!!!
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yurdin
1471363373
"у него есть возможность в ближайшее время – крайний срок апрель-май – дебютировать за сборную" То есть, надо понимать, если до мая 2017 в сборной не сыграет,то может отдыхать и ждать предложения от какой-нибудь ещё сборной?
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