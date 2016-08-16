Мутко: «Крайний срок дебюта Фернандеса в сборной России – апрель-май»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что натурализованный защитник ЦСКА Марио Фернандес сможет принять участие в матче сборной России не позднее апреля или мая следующего года. Напомним, 25-летний игрок был вызван главным тренером Станиславом Черчесовым на ближайший тренировочный сбор национальной команды, который пройдет с конца августа по начало сентября. Бывший бразилец получил российский паспорт в нынешнем июле.

«Фернандес получил российский паспорт, у него есть возможность в ближайшее время – крайний срок апрель-май – дебютировать за сборную. Тренер его пригласил, хочет с ним познакомиться, чтобы он потренировался. Если мы на него в будущем рассчитываем, то почему нет? Это хороший защитник, все его знают, он изъявил желание играть за национальную команду, поэтому это логичное решение тренера», – сказал Мутко.