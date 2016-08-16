Чорлука: «В «Локомотиве» проходит лучший период в моей карьере»

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился эмоциями после продления контракта с железнодорожниками. Новое соглашение хорвата рассчитано на четыре года. Ранее сообщалось, что 30-летний игрок может продолжить карьеру в «Спартаке» или «Фиорентине».

– Хочу сказать спасибо президенту «Локомотива» и новому руководству. В прессе много писали о моем переходе, но и я, и руководство клуба хотели продолжить отношения. Очень доволен, что остался в этом прекрасном городе. Надеюсь остаться в «Локомотиве» до конца карьеры. Контракт рассчитан на четыре года, а после восьми лет в одной команде будет сложно играть где-то еще.

– Вокруг вас было много слухов. Переживали из-за этого?

–Нет. Я и в Instagram написал, что сам расскажу о своем будущем, поэтому не стоит верить слухам.

– Вы провели за «Локомотив» больше ста матчей. Что особенного в этом клубе?

– Лучший период моей карьеры и лучшие матчи проходят в «Локомотиве». В 2012 году я почти не играл за «Тоттенхэм», так что «Локомотив» дал мне шанс. Теперь я регулярно выхожу на поле, как в составе железнодорожников, так и в сборной Хорватии.

– Вы начинали карьеру в Хорватии, играли в Германии и Англии. Могли представить, что окажетесь в России и проведете здесь восемь лет?

– Конечно, когда играл в Англии, не думал об этом. Но после приглашения Билича сразу согласился на переход. Кстати, десять лет назад мой дебют за сборную Хорватии состоялся на стадионе в Черкизове.