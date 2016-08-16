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    Камболов попал в список подозреваемых в применении допинга из-за отравления

    Причиной попадания хавбека «Рубина» Руслана Камболова в список подозреваемых в применении запрещенных веществ футболистов стало пищевое отравление, полученное им накануне поединка 30-го тура РФПЛ прошлого сезона с «Уфой». Желание игрока принять участие в матче было настолько сильным, что он обратился не к клубным врачам, а в обычную больницу, где ему и был сделан укол дексаметазона, который дал повод подозревать полузащитника в употреблении допинга.

    «Именно в больнице ему вкололи две ампулы дексаметазона. Об инциденте с отравлением Руслан Камболов решил умолчать, так как хотел выйти на поле в матче последнего тура. Поэтому он не рассказал о своем лечении ни руководству, ни врачам клуба», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Источник: Life

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    16.08.2016 13:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1298

      Taps 16 августа 2016, 20:01

      Камболов отравился допингом ?
      Караул, WADA !

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 16 августа 2016, 19:30

      Зачетная отмазка.

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 16 августа 2016, 16:52

      Глупо, да ещё в сложившейся допинговой ситуации.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 августа 2016, 15:38

      " У меня такая неприязнь к потерпевшему, что даже кушать не могу"

      -1
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