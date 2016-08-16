Оздоев: «Не назвал бы вызов в сборную неожиданностью»

Хавбек «Рубина» Магомед Оздоев подчеркнул, что вызов в борную России на поединки с Турцией и Ганой не стал для него неожиданностью.

Сегодня новый главный тренер Станислав Черчесов огласил список из 23 человек, которые примут участие в ближайших товарищеских встречах. Отметим, что помимо Оздоева в национальную команду был вызван его партнер по казанскому клубу – Максим Канунников.

«Ничего неожиданного в том, что меня вызвали, нет. Я делаю свою работу, тренер сборной смотрит и оценивает, достоин ли я войти в состав. Теперь нужно хорошо поработать в чемпионате. А дальше от решения главного тренера будет зависеть, выйду ли я в стартовом составе.

Настрой, конечно же, боевой. Ехать в сборную всегда приятно. В первую очередь – чтобы защитить честь страны, а также доказать, что ты достоин играть в национальной команде», – сказал Оздоев.