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    Ещенко: «Хочу написать Смолову, что забью больше, чем он»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал свою низкую результативность, отметив, что намерен улучшить показатели.

    «Почему обычно не забиваю больше гола в год? Посмотрим, конечно, как в этом сезоне получится. Но вообще в год по голу – для защитника нормально. Сейчас постараюсь забить больше, если получится. С Федором Смоловым мы созваниваемся. Все хочу написать ему, что у меня в этом чемпионате голов будет больше, чем у него», – заявил Ещенко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2016 09:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 16 августа 2016, 21:33

      После того ,как он слил Аленичева ,такие шутки не уместны. Забьет он мля , вот и забил в свои ворота .

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 16 августа 2016, 14:22

      Шутит этот товарищ так же посредственно,как и играет)

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      Totti11 16 августа 2016, 13:38

      Типунь тебе на язык!!!! )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6585

      maior-60 16 августа 2016, 12:43

      Лучше напиши Мудко, что он, козел дешевый, футбол наш развалил окончательно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +826

      Grag > maior-60 16 августа 2016, 12:54

      тут пиши не пиши,а ни чего не поменяется,хотя с тобой полностью согласен,эх...

      4
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      Рейтинг: +7991

      nik55 16 августа 2016, 11:26

      если только в настольный футбол забьеш

      -3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 августа 2016, 10:24

      Шутник

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +197

      proekt 16 августа 2016, 10:11

      у Пан Гуса, шутеечки ворует, но явно не удачно!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 16 августа 2016, 09:53

      Он уже опережает тебя на 5 сезонов вперед.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -71

      Мамай Кокорин > Kulimen 16 августа 2016, 10:27

      4

      -1
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