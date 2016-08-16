Ещенко: «Хочу написать Смолову, что забью больше, чем он»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал свою низкую результативность, отметив, что намерен улучшить показатели.

«Почему обычно не забиваю больше гола в год? Посмотрим, конечно, как в этом сезоне получится. Но вообще в год по голу – для защитника нормально. Сейчас постараюсь забить больше, если получится. С Федором Смоловым мы созваниваемся. Все хочу написать ему, что у меня в этом чемпионате голов будет больше, чем у него», – заявил Ещенко.