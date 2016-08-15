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    Павленко: «Как можно не любить Федуна, который вкладывает в «Спартак» деньги?»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Павленко, ныне выступающий за «Урал», поделился мнением о проблемах московского клуба в последнее время.

    – Почему в начале двухтысячных «Спартак» перестал быть лидером российского футбола?

    – Произошла смена поколений. А раньше в команду вливалось по одному-два человека. А потом произошли большие изменения. Молодые не смогли вести «Спартак», как это было раньше. Еще в команду пришло много иностранцев. Может, с этим связано. В любом государстве, культуре наступают моменты, когда все рушится. Все великие империи не были вечными.

    – Некоторые болельщики в случившемся обвиняют бывшего президента «Спартака» – Андрея Червиченко. Что можешь сказать об этом человеке?

    – Андрей Владимирович – хороший человек. Что он сделал плохого? Болельщики видят то, что хотят видеть. Он финансировал клуб. Федуна ведь тоже сейчас особо не любят. Как можно не любить человека, который вкладывает деньги, который построил стадион. Да, болельщики те люди, для которых игроки выходят на поле. Поэтому поклонники имеют право высказываться. Но они видят не все.

    Источник: ФК «Урал»

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    15.08.2016 17:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +307

      shpilman 16 августа 2016, 08:43

      хорошо сказал

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      Рейтинг: +826

      Grag 15 августа 2016, 22:18

      Червиченко -Хороший человек)))ХА ХА да у него на лбу написано что он [редиска]!!!

      0
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 15 августа 2016, 18:38

      а что он баба что-б его любить.

      -2
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      Рейтинг: -40

      bombardir70 15 августа 2016, 17:44

      Червиченко использовал Спартак как донора,высосал с него всё что было можно и продал!!! А против Федуна который вкладывает в развитие клуба огромные деньги могут выступать только дебилы!

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