Чугайнов: «Руководство «Кубани» нужно отправить в Магадан, чтобы заполнить дыру в бюджете от Петреску»

Бывший главный тренер «Сокола» Игорь Чугайнов поделился мнением о возможном увольнении из «Кубани» наставника Дана Петреску.

– Все, о чем вы говорили в отношении «Кубани» перед стартом, сбылось – и про ожидаемые трудности краснодарцев, и про то, что Дан Петреску потребует усиление состава…

– У группы «Лесоповал» есть такая песня: «Вагон столыпинский, кругом решеточки, конвой из Вологды – не до чечеточки. Вагон столыпинский – не до бутылочки, а из Бутырочки до Пересылочки». Как говорил Сталин, если вы не можете завоевать золото – добудьте его. Все руководство «Кубани» нужно отправить в Магадан, чтобы оно заполнило дыру в бюджете, потраченного на Петреску. Мне все изначально было ясно как Божий день. И вам. Но русских людей считают за недоделанных! Если вы сами не разбираетесь в футболе, то воспользуйтесь несколькими источниками информации, узнайте, за счет чего человек добивался результата. С каким кадровым ресурсом. Почему в прошлом сезоне я так нахваливал «Ростов» – да потому что там ребята умеют работать! А не так как Петреску – насыпьте денег и я сделаю команду.

– Что сейчас делать руководству «Кубани»? Сумма отступных Петреску за досрочное расторжение контракта составляет около полутора миллионов евро.

– Там еще и долги большие. А что делать… Наверное, обращаться к источнику финансирования, к российскому бюджету. Если «Кубань» все же намерена вернуться в премьер-лигу.