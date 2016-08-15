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    Чугайнов: «Руководство «Кубани» нужно отправить в Магадан, чтобы заполнить дыру в бюджете от Петреску»

    Бывший главный тренер «Сокола» Игорь Чугайнов поделился мнением о возможном увольнении из «Кубани» наставника Дана Петреску.

    – Все, о чем вы говорили в отношении «Кубани» перед стартом, сбылось – и про ожидаемые трудности краснодарцев, и про то, что Дан Петреску потребует усиление состава…

    – У группы «Лесоповал» есть такая песня: «Вагон столыпинский, кругом решеточки, конвой из Вологды – не до чечеточки. Вагон столыпинский – не до бутылочки, а из Бутырочки до Пересылочки». Как говорил Сталин, если вы не можете завоевать золото – добудьте его. Все руководство «Кубани» нужно отправить в Магадан, чтобы оно заполнило дыру в бюджете, потраченного на Петреску. Мне все изначально было ясно как Божий день. И вам. Но русских людей считают за недоделанных! Если вы сами не разбираетесь в футболе, то воспользуйтесь несколькими источниками информации, узнайте, за счет чего человек добивался результата. С каким кадровым ресурсом. Почему в прошлом сезоне я так нахваливал «Ростов» – да потому что там ребята умеют работать! А не так как Петреску – насыпьте денег и я сделаю команду.

    – Что сейчас делать руководству «Кубани»? Сумма отступных Петреску за досрочное расторжение контракта составляет около полутора миллионов евро.

    – Там еще и долги большие. А что делать… Наверное, обращаться к источнику финансирования, к российскому бюджету. Если «Кубань» все же намерена вернуться в премьер-лигу.

    Источник: Sportbox.ru

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    15.08.2016 15:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 15 августа 2016, 18:27

      С нашими тренерами, такая отмывка бюджетных денег не прошла бы, побоялись, а этот уже проверенный.....

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      Рейтинг: +6078

      subbotaspartak 15 августа 2016, 18:06

      Если честно и без обмана,
      Давно пора проводить Чемпионат не России, а Магадана.

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