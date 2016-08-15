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    КДК РФС может наказать Кудряшова за его поведение после матча с «Зенитом»

    КДК РФС рассмотрит поведение защитника «Ростова» Федора Кудряшова, который после матча с «Зенитом» (2:3) испортил имущество стадиона «Петровский».

    «По итогам матча «Зенит» – «Ростов» будет рассмотрено неспортивное поведение футболиста «Ростова» Федора Кудряшова. В рапорте указано, что он пробил дверь в подтрибунном помещении стадиона «Петровский», – говорят в КДК.

    Заседание КДК запланировано на 18 августа.

    Источник: Sports.ru

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    15.08.2016 12:39
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5873

      maygli 13 ноября 2017, 11:48

      Делов-то, новую дверь купит и всё, никто не в накладе. а у "Зенита" дверь новая. ))
      КДК тут при чём? А если он в туалете в баре дверь сломает, КДК тоже будет рассматривать?

      0
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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 16 августа 2016, 09:36

      По мячу он так ударить не способен. Дверь больше.

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 15 августа 2016, 15:11

      Что-то у Зенита все хлипкое.
      Болотный газ -- ядовитый, все разъедает.

      -3
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 15 августа 2016, 14:43

      Красава Кудряшный! Значит серьезно к игре относился. Принципиальный таки соперник)

      5
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 августа 2016, 14:31

      Хех,на Крестовском никак не могут достроить,а тут еще и Петровский развалят!

      8
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      Рейтинг: +58

      Kelll 15 августа 2016, 14:11

      если так дальше пойдет после каждого матча по одному игроку дисквалифицировать Ростов даже на игру 11 человек не найдет на поле выпустить

      5
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 15 августа 2016, 13:35

      Дверь была навешена в противоход.

      3
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      Рейтинг: +73

      Шейник 15 августа 2016, 13:23

      ибо нех*-й

      3
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      Рейтинг: +345

      Totti11 15 августа 2016, 13:22

      Это на эмоциях, и только.И что, теперь за каждую сломанную ручку дисквалификацию???? Бред!!!! Вы чего там делаете???? Нашли как с ростовчанами бороться???!!!! Удаляют человека ни за что в первом тайме ( 2-ю игру подряд), потому что в равных составах команда с большим бюджетом и амбициями не может, видишь ли, противостоять сплочённому коллективу с финансовыми трудностями уже вторую игру к ряду! Стыдно за Зенит. А в случае с Ростовом - ожидаемо, ну не могут их наши "гранды" переиграть по честному, не могут и всё...... Держись Ростов!!! Вы молодцы, жаль что спонсоров вам хороших не нашли!!!! Буду переживать за Вас с голландским Аяксом!!!

      5
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Totti11 15 августа 2016, 13:58

      Согласна с вами, и поддерживаю полностью, тоже буду болеть за них всегда, "Аяксом"...

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская > арейская 15 августа 2016, 14:00

      Куда-то исчезла часть текста, хотела сказать, что не только в матче с "Аяксом"

      4
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      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 15 августа 2016, 13:20

      за дверью Москалев прятался))
      надо было с пыра по бубенчикам ему, а дверь не трогать

      -3
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