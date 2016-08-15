КДК РФС может наказать Кудряшова за его поведение после матча с «Зенитом»

КДК РФС рассмотрит поведение защитника «Ростова» Федора Кудряшова, который после матча с «Зенитом» (2:3) испортил имущество стадиона «Петровский».

«По итогам матча «Зенит» – «Ростов» будет рассмотрено неспортивное поведение футболиста «Ростова» Федора Кудряшова. В рапорте указано, что он пробил дверь в подтрибунном помещении стадиона «Петровский», – говорят в КДК.

Заседание КДК запланировано на 18 августа.