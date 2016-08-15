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    Пашинин: «Задержка с вылетом из Москвы не может служить оправданием для «Локомотива»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Олег Пашинин прокомментировал результат матча против «Терека» (1:1).

    – Конечно, задержка с вылетом из Москвы не могла не повлиять на состояние команды – ребята не отдохнули после дороги. Но это ни в коем случае не может быть оправданием. Футболисты молодцы, что после пропущенного гола сравняли счет. Второй тайм мы начали лучше. Может быть, не хватало целостности в игре, но моменты создавали. После удаления же было сложно рассчитывать на остроту впереди. Изначально мы приезжали не за ничьей, но с учетом красной карточки, результат нас устраивает.

    – Как оцените судейство?

    – Комментировать работу судей не принято, но скажу, что идентичные нарушения не всегда трактовались одинаково как в одну, так и в другую сторону.

    – «Локомотив» в третий раз сыграл вничью. Чего не хватает для победы?

    – Остроты на передней линии. Тем более, мы много пропускаем. С «Томью» пропустили два гола, которые для нас нехарактерны.

    – Почему заменили Михалика во втором тайме?

    – Это вынужденная замена. Пока не ясно, что с Тарасом. По прилету сделаем обследование.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    15.08.2016 00:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 15 августа 2016, 11:17

      Да ладно как всегда начинают отмазываться самолет задержали, в самолете чай не дали, солнышко слишком сильно для них пекло. Отмазы и больше ничего нет

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