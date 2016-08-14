Черчесов: «Заставлять из-под палки я никого не буду»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своими планами по подготовке национальной команды к предстоящим товарищеским матчам.

«Буду выезжать на места, чтобы посмотреть на футболистов. Буду разговаривать с тренерами, которые могут посоветовать каких-то игроков, обратить на них внимание.

Товарищеские матчи? У нас таких не должно быть. Должны быть контрольные матчи. Игроки должны настраиваться на контрольные поединки. Мы не можем каждый раз давать шанс футболистам, если они будут играть плохо. Заставлять из-под палки я никого не будут. Самим игрокам должно быть интересно. У них есть хорошая цель – чемпионат мира», – заявил Черчесов в эфире «Матч ТВ».