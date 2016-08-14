Червиченко: «Аленичев? Как можно было доверить «Спартак» человеку, до этого вылетевшему со своей командой в ФНЛ?»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об уходе с поста главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева.

«Увольнение Аленичева напрашивалось еще в конце прошлого сезона. Я и ранее говорил, что ему еще рано тренировать такую команду. Вообще не понял, как «Спартак» доверили специалисту, который перед приходом в команду вылетел со своим предыдущим коллективом в ФНЛ. Такое, наверное, впервые в истории нашего чемпионата произошло», – сказал Червиченко.