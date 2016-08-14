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    Тесак: «Спартак» – команда, которую всегда будут ругать»

    Защитник тульского «Арсенала» Лукаш Тесак выразил мнение, что бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев, недавно покинувший стан красно-белых, мог привести московскую команду к титулам.

    – Болельщики «Спартака» ругают команду, хотя пока из жуткого можно выделить только вылет из Лиги Европы.

    – «Спартак» – команда, которую всегда будут ругать. Если они не возьмут чемпионство, то все будут считать, что они совсем плохо выступили и надо все менять. Это клуб, который ставит максимальные цели. Я думаю, что Аленичев был способен поднять «Спартак» до хорошего уровня, надо только было дать ему время. Не все же сразу.

    Полностью интервью Лукаша Тесака можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2016 13:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 14 августа 2016, 14:04

      Ерунда какая!!! При Бескове с Гавриловым, Черенковым и др. никто их не ругал. Тогда это действительно была команда с большой буквы!

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 августа 2016, 13:47

      И так 10 лет

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