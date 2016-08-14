Бубнов: «ЦСКА выглядит неважно. Спасает то, что начали чемпионат с не самыми сильными соперниками»

Главное что бы уши коням не оторвали - пока тянут опять в чемпионы.Старый иврюша всех покупает...
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре ЦСКА на старте чемпионата России, отметив слабые действия московской команды в атаке.
«Армейцы в целом пока выглядят неважно. Видно, что команда испытывает проблемы в атаке, ей не хватает Думбия и Мусы, Траоре же пока не успел адаптироваться и органично вписаться в игру ЦСКА. Но красно-синих в очередной раз спасает то, что они начали чемпионат матчами с не самыми сильными соперниками», – сказал Бубнов.