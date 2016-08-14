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    Бубнов: «ЦСКА выглядит неважно. Спасает то, что начали чемпионат с не самыми сильными соперниками»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре ЦСКА на старте чемпионата России, отметив слабые действия московской команды в атаке.

    «Армейцы в целом пока выглядят неважно. Видно, что команда испытывает проблемы в атаке, ей не хватает Думбия и Мусы, Траоре же пока не успел адаптироваться и органично вписаться в игру ЦСКА. Но красно-синих в очередной раз спасает то, что они начали чемпионат матчами с не самыми сильными соперниками», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    14.08.2016 12:17
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +26

      robocop 15 августа 2016, 05:18

      Главное что бы уши коням не оторвали - пока тянут опять в чемпионы.Старый иврюша всех покупает...

      0
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      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > robocop 15 августа 2016, 10:16

      поковыряйся в себе как аватар твой

      0
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      Рейтинг: +41

      wassiok 15 августа 2016, 00:52

      obkurilsia

      1
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      Рейтинг: +30

      Buxik666 15 августа 2016, 00:43

      Люди вы себя слышите???? Я с Казахстана, болею за - ЦСКА, друг за -СПАРТАК -! Болеем за все команды - России и Казахстана в евро кубках!!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 15 августа 2016, 00:26

      Пусть пишет, говорит и еще что-либо делает на других сайтах. Зачем его сюда пустили.

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 14 августа 2016, 21:40

      Может ЦСКА тоже нужна " перезагрузка" ? В плане смены тренера или других решений. В команде явно проблемы в атаке , и не только...

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 14 августа 2016, 18:36

      огромное кол-во передач назад правда бесит...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 августа 2016, 18:35

      Бубен с трудом находит хоть какую нибудь зацепку, чтобы что-то
      написать, а то все про него забудут. Горе "эксперт".

      3
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 14 августа 2016, 18:04

      критики из вас неважные .оскорбление клубов ,да и только .не чести ,не уважения

      4
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 14 августа 2016, 14:03

      бубнов неудачник!

      -1
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 14 августа 2016, 13:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЦСКА "играет" хуже всех!Сборище бездарей,во главе с самым главным....!!!!Эта команда отдает пасов назад больше всех команд мира.Могу поспорить!Посмотрите на Щенникова.Ну только назад.99% назад.Это футбол????Смотреть эту команду нет ни каких сил.Все настолько плохо,что хочется спросить:"Вам не стыдно получать за такую игру деньги?"Хотя для них "с.... в глаза, божья роса"!

      -6
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      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 > Boniel+ 14 августа 2016, 18:06

      ноно тише

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Boniel+ 14 августа 2016, 18:29

      А ты не смотри! Смотри свою команду и считай %.

      3
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Boniel+ 14 августа 2016, 21:01

      Какая разница результат на лицо
      Смотри того кого смотришь

      0
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