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    Тесак: «В РФПЛ много чего изменится. «Зенит» очень много потерял с уходом Халка»

    Словацкий защитник тульского «Арсенала» Лукаш Тесак считает, что в РФПЛ в нынешнем сезоне ожидается перестановка сил. Футболист особо отметил уход из «Зенита» Халка.

    «Я следил за матчами. Тренер у «Ростова» мощный, очень хорошо выстроил игру. Они справлялись и с лидерами чемпионата за счет качества и командного мастерства. Хотя сейчас, мне кажется, много чего поменяется – «Зенит» сильно потерял с уходом Халка, например.

    Для Роберта Мака это новая страна, новый чемпионат, новый язык. Ему надо дать время на адаптацию в команде. А так он игрок хорошего уровня, показывает это на протяжении многих лет. Он впишется в команду и будет давать результат. Не думаю, что заменит Халка, Мак – игрок другого плана», – заявил Тесак

    Полное интервью интервью с Лукашом Тесаком читайте тут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2016 11:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3928

      Kollljan 14 августа 2016, 13:06

      Не согласен с экспертной оценкой игрока тульского Арсенала Зенитовских дел. Уверен, что с уходом Халка Зенит если и потерял, то только этого Халка. А в остальном только одни приобретения. И эффект этих приобретений мы скоро увидим.

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    • ...
      Рейтинг: +18

      Ганз с тихорецкой 14 августа 2016, 12:09

      Это что эксперт?!

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