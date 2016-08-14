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    Башкиров: «Как сдержать Смолова? Он уже пять голов забил»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров прокомментировал итог матча с «Краснодаром» (1:1) в рамках 3-го тура РФПЛ.

    «Быстрый, даже немного неожиданный для нас гол придал уверенности, и первый тайм мы провели на очень хорошем уровне, несмотря на то, что соперник больше времени владел мячом. По статистике ударов в створ у нас даже больше было. Подходы у них, конечно, были. Жаль, что не смогли сохранить ворота. Быстрый гол всегда воодушевляет.

    Как сдержать Смолова? Вы видели, человек гол забил, всего пять. Демонстрирует хороший уровень и его результат говорит сам за себя», – заявил Башкиров

    Источник: Rusfootball.info

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    14.08.2016 10:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 15 августа 2016, 13:09

      Смолов показал в последних матчах того чемпионата и сейчас что он нападающий не плохого уровня..на евро16 он старался,ему просто не фартило,так что не стоит на него бочку катить,хорошо играет,что еще надо..?а уедет в европу,думаю и там себя проявит,главное чтоб было желание развиваться и расти...

      0
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      Рейтинг: -8

      pfrfhgfnmt 15 августа 2016, 09:30

      смолов, кокорин, мамаев - это все нужно затравить , задавить , обгадить и прикупить легионеров !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 14 августа 2016, 23:45

      Да-а-а..., Фёдор радует ! Так надо и продолжать !

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 14 августа 2016, 12:33

      Как сдержать??Слуцкий бы его в защиту поставил и всё,делов-то)

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 14 августа 2016, 11:37

      в Европу ему нужно

      1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Joko21 14 августа 2016, 11:49

      Да какая Европа,он только второй год так начал играть,у него уровня своего тупо потому,он только заиграл...После ЧМ-18 возможно уедет

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > narkozanos 14 августа 2016, 12:01

      нужно сейчас уезжать, пока новая Лапырева не нашлась

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > 14 августа 2016, 12:58

      в этом и проблемы все у нас. Пока наши игроки будут сидеть в своем чемпионате - в сборной толка не будет

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Joko21 14 августа 2016, 13:24

      А на лавках в Европе лучше?

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > narkozanos 14 августа 2016, 16:54

      а с чего ты взял, что он на лавку уедет?

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