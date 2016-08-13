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    Григорий Иванов: «Емельянов может заменить в сборной Денисова»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал игру полузащитника команды Романа Емельянова после матча с ЦСКА (0:1).

    «Думаю, Рома Емельянов уже готов к сборной. Он вполне может заменить того же Игоря Денисова. По тому, как сейчас он играет, прогрессирует с каждой игрой, это видно. Раньше он ездил по арендам, где-то не получал игровой практики, сейчас же является игроком основы, с каждой игрой прибавляет. К 2018 году Емельянов будет одним из основных игроков сборной. Конечно, нам бы хотелось, чтобы его вызвали в команду. Но решение за новым главным тренером», – заявил Иванов.

    Источник: Р-Спорт

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    13.08.2016 21:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 августа 2016, 09:50

      Ему еще далеко до Игоря Денисова. Ему расти и расти.

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