Слуцкий: «ЦСКА привык забивать в концовках матчей»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча 3-го тура РФПЛ, в котором его подопечные со счетом 1:0 одолели «Урал».

«Когда ты забиваешь буквально на последних секундах матча, то есть некий элемент везения. Но ЦСКА привык забивать в концовках. Я рад, что футболисты боролись до конца и смогли превратить последний стандарт в гол», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Наш Футбол».