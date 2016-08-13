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    Слуцкий: «ЦСКА привык забивать в концовках матчей»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча 3-го тура РФПЛ, в котором его подопечные со счетом 1:0 одолели «Урал».

    «Когда ты забиваешь буквально на последних секундах матча, то есть некий элемент везения. Но ЦСКА привык забивать в концовках. Я рад, что футболисты боролись до конца и смогли превратить последний стандарт в гол», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    13.08.2016 17:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 14 августа 2016, 01:11

      в уме даже не укладывается, что слуцкий совсем недавно был главным тренером сборной...
      у слуцкого всегда так было....или гол забьют на последней минуте...секунде ..или по пенальти выиграют.... помнится даже натхо был бомбардиром, штатный пенальтист в цска

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 августа 2016, 19:36

      Урал почти четыре минуты трепал нервы ЦСКЕ. А вдруг не взяли?

      0
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 13 августа 2016, 18:48

      Леня ! хана! Футбола нет!

      1
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      Рейтинг: +695

      fan-man 13 августа 2016, 18:06

      Тошно смотреть стало на команду, честное слово. Три игры и все под копирку. Атака нулевая просто

      6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > fan-man 13 августа 2016, 18:17

      На своём стадионе развернёмся.

      -3
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > fan-man 13 августа 2016, 18:30

      Да ты играл жаре +30!!! ?

      0
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      Рейтинг: +81

      Valeron 2705 > _Kesh_Suntar_ 14 августа 2016, 04:17

      Жара, она для всех одинакова, только если ты не играешь с африканцами)) так, что не спишешь на нее, то, что и у ЦСКА и Зенита игры пока нет, по моему во всем чемпионате, игра сейчас есть только у Краснодара.

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