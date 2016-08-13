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    Геркус: «У «Локомотива» есть стиль и философия»

    Новый президент «Локомотива» Илья Геркус уверен в том, что у московской команды есть собственный стиль и своя философия. Также новый руководитель клуба дал свою оценку итальянскому футболу.

    «Мне импонирует игра сборной Италии. Когда я вижу компактные линии в команде, которая не даeт сопернику ни единого шанса, мне это нравится. У «Локомотива» есть стиль и философия, которая передаeтся от поколения к поколению. «Локо» старается играть компактно, в основательный футбол с острыми контратаками», – сказал он.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.08.2016 08:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 13 августа 2016, 09:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Геркус: болея за «Зенит», я с огромной симпатией относился и к «Локомотиву»

      Ну можно сказать, что проводницы дарят бомжам очки в следующих играх.

      -4
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Тraumtanzеr 13 августа 2016, 10:45

      Сам ты проводница

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Nesterenko 18 августа 2016, 15:01

      Стрелки не метай, проводница.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 августа 2016, 09:40

      Стиль.... от поколения к поколению? Ахаха) Он серьёзно?)

      -1
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      Рейтинг: +508

      triton004 13 августа 2016, 09:16

      Вернуть бы тот Локомотив,периода Семина и Лоськова,вот тогда была философия и стиль

      2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > triton004 13 августа 2016, 09:41

      на мой взгляд он (Геркус) и будет стараться это делать

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Joko21 13 августа 2016, 14:37

      Хочется в это верить! Лично у меня пока смешанные чувства:с одной стороны рад, что наконец-то ушла Смородская, с другой-не известно что будет с Геркусом. Надеюсь, что у него всё получится, и Локо вернёт себе былые позиции!

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