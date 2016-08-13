Черчесов: «Не думаю, что Нойштедтера стоит критиковать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о шансах полузащитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера попасть в национальную команду.

«Каковы шансы у Нойштедтера вернуться в сборную? Оцениваю их так же, как и шансы остальных. Не думаю, что конкретно Романа стоит критиковать. Прося кого-то получить паспорт, автоматически попадаешь под зависимость. Если у футболиста есть желание получить шанс играть за сборную, если он принимает такое решение, то он становится таким же, как и все. У него никаких бонусов нет», – сказал Черчесов.