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    АПЛ. «Эвертон» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» и другие результаты

    В матчах первого тура АПЛ «Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом», «Суонси» добился победы над «Бернли», «Вест Бромвич» благодаря голу Рондона обыграл «Кристал Пэлас», а «Мидлсбро» со «Сток Сити» и «Саутгемптон» с «Уотфордом» также не смогли выявить победителя.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур

    Бернли – Суонси – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Фер, 82.

    Кристал Пэлас – Вест Бромвич – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Рондон, 74.

    Эвертон – Тоттенхэм – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Баркли, 5; 1:1 – Ламела, 59.

    Мидлсбро – Сток Сити – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Негредо, 11; 1:1 – Шакири, 67.

    Саутгемптон – Уотфорд – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Капу, 9; 1:1 – Редмонд, 58.

    Удаление: нет – Уотсон, 76.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2016 18:48
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