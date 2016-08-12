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    «Локомотив» может заработать 6 миллионов на продаже Чорлуки

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука близок к уходу из московского клуба. В услугах хорвата заинтересована «Фиорентина», которая уже сделала железнодорожникам предложение о трансфере игрока.

    Сообщается, что «Локомотив» может заработать на продаже 30-летнего футболиста 6 миллионов евро. «Фиалки» возьмут Чорлуку в аренду за 3 миллиона с опцией обязательного выкупа еще за 3 миллиона, которая активируется том в случае, если игрок обороны проведет определенное число матчей за сезон.

    Стоит отметить, что рыночная стоимость Чорлуки составляет 9 миллионов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.08.2016 20:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 12 августа 2016, 21:10

      утятина очередная

      1
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      Рейтинг: +33707

      zra78 > Joko21 13 августа 2016, 05:54

      Уж больно зачастили

      1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 12 августа 2016, 21:07

      Чушь полнейшая. Учитывая, какую роль играет Чарли в составе, и как игрок, и как лидер - то если и продавать,то за нормальную цену,чтобы взять моложе и перспективней.А так - лишиться важнейшего игрока за бесценок - обидно.Хочется верить, что останется.

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 12 августа 2016, 20:44

      Кто вообще играть тогда будет

      1
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      Рейтинг: +361

      sergan113 12 августа 2016, 20:41

      Надо сохранить костяк хотя бы на сезон. Иначе тяжело будет восстановить свои позиции.

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