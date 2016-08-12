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    Веркаутерен: «У «Краснодара» очень сильная линия атаки»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура чемпионата России против «Краснодара».

    «У нас должна быть определенная мотивация, мы должны показать, что способны играть против «Краснодара» так же, как и против всех остальных – биться до конца, создавать моменты. В прошлом году нам сделать этого не удалось, а вот в кубковом матче два года назад мы смогли их превзойти.

    «Краснодар» – реально очень хорошая команда, я считаю ее лучшей, в играх с нами они точно лучшие (улыбается). У них есть скорость, эффективность, они хорошо контролируют мяч. Атака у краснодарцев – одна из сильнейших в лиге.

    Нам нужно разработать какой-то план, постараться найти решение, чтобы быть на очень высоком уровне – как индивидуально, так и командно. Только так мы сможем добиться результата»

    Источник: ФК «Краснодар»

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    12.08.2016 13:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 12 августа 2016, 18:32

      Ничего поставим автобус (как всегда ) в защите. может случайно забьем гол в контратаке, а так надеюсь хотя-бы на ничейку .

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 августа 2016, 16:38

      Краснодар действительно сильная команда со своим атакующим стилем, вероятно они со Спартаком главные притенденты на золото

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > a-rakhmatov 12 августа 2016, 17:17

      со спартаком? мясокоманду сравнить с краснадаром!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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