Сиссоко надеется перейти из «Ньюкасла» в «Реал»

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Мусса Сиссоко выразил желание уйти из команды в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что в услугах француза заинтересован «Реал», который готов заплатить за игрока 35 миллионов евро.

«Я надеюсь, что «Реал» выйдет на меня, я все еще жду. Конечно, любой будет счастлив от того, что им интересуется «Реал», но сейчас я игрок «Ньюкасла». Я провел здесь три с половиной года. Отдал клубу все силы, а теперь я хочу перейти в большую команду. Для этого мне нужно уехать.

Я хочу играть в Премьер-лиге, хочу выступать за большой клуб, участвующий в Лиге чемпионов. Именно поэтому я хочу покинуть «Ньюкасл» этим летом. Я провел здесь много времени, но сейчас нужно смотреть вперед. Надеюсь, болельщики поймут меня», – сказал Сиссоко.