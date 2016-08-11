Романцев: «С Бердыевым «Спартак» уже в этом сезоне может стать чемпионом»

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев признался, что с воодушевлением ожидает назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера красно-белых.

– «Спартак» в ближайшие дни возглавит Бердыев. Скептически относитесь к этому специалисту?

– Почему же? Я с огромным уважением отношусь к Курбану Бекиевичу. Хоть мы с ним и не знакомы. Он всем все доказал своей работой. Буду рад, если он придет в «Спартак». Считаю, в этом году у моей команды как никогда за последние годы есть шанс побороться за золото.

– Почему?

– А соперники-то нынче уже не те. ЦСКА стал слабее, игроки стареют. «Зенит»? Все думали, что там Кокорин будет играть первую скрипку, а он, оказывается, играл в другом месте... На него надежды нет. Так что с Бердыевым «Спартак» в этом сезоне уже может выстрелить и добраться до золотых медалей. Это просто необходимо еще и потому, что в последнее время мы потеряли 30 процентов наших болельщиков. Их обязательно нужно вернуть на трибуны.

– И все-таки некоторые спартаковские болельщики считают, что Бердыев по стилю не подходит команде.

– А я считаю, что именно того прагматизма, который несет Бердыев, и не хватает «Спартаку» в последние годы для золотых медалей. Наверное, это именно то, что нужно. «Спартаку» необходима правильная во всех смыслах игра, которую отлично ставит Курбан Бекиевич.

– С нынешним составом красно-белых реально стать чемпионом?

– Почему нет? Нормальный состав – под задачу. Просто игроков необходимо правильно расставить и задать им вектор. Лигу чемпионов с ним, конечно, не выиграешь, а вот чемпионат России – по зубам.