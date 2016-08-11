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  • Романцев: «С Бердыевым «Спартак» уже в этом сезоне может стать чемпионом»

Романцев: «С Бердыевым «Спартак» уже в этом сезоне может стать чемпионом»

11 августа 2016, 22:08
48

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев признался, что с воодушевлением ожидает назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера красно-белых.

– «Спартак» в ближайшие дни возглавит Бердыев. Скептически относитесь к этому специалисту?

– Почему же? Я с огромным уважением отношусь к Курбану Бекиевичу. Хоть мы с ним и не знакомы. Он всем все доказал своей работой. Буду рад, если он придет в «Спартак». Считаю, в этом году у моей команды как никогда за последние годы есть шанс побороться за золото.

– Почему?

– А соперники-то нынче уже не те. ЦСКА стал слабее, игроки стареют. «Зенит»? Все думали, что там Кокорин будет играть первую скрипку, а он, оказывается, играл в другом месте... На него надежды нет. Так что с Бердыевым «Спартак» в этом сезоне уже может выстрелить и добраться до золотых медалей. Это просто необходимо еще и потому, что в последнее время мы потеряли 30 процентов наших болельщиков. Их обязательно нужно вернуть на трибуны.

– И все-таки некоторые спартаковские болельщики считают, что Бердыев по стилю не подходит команде.

– А я считаю, что именно того прагматизма, который несет Бердыев, и не хватает «Спартаку» в последние годы для золотых медалей. Наверное, это именно то, что нужно. «Спартаку» необходима правильная во всех смыслах игра, которую отлично ставит Курбан Бекиевич.

– С нынешним составом красно-белых реально стать чемпионом?

– Почему нет? Нормальный состав – под задачу. Просто игроков необходимо правильно расставить и задать им вектор. Лигу чемпионов с ним, конечно, не выиграешь, а вот чемпионат России – по зубам.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан Романцев Олег
Комментарии (48)
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RedGreenHooligan
1470943678
ахахахахахахахахаха чемпионом... там пол состава в шею гнать надо... Бердыев по крупицам собирает состав! ему нужен минимум сезон+ Предсезонка!
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bset
1470943698
Мне всего 22 года. Я пол жизни жил с осознанием того, что спартак не будет чемпионом. Если же он возьмет золотые медали, как же мне дальше жить?..
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APchelov
1470945737
Ну если сам Романцев пророчит золото... Жди беды )))
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zra78
1470947547
Сразу видно,говорит пьяный
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Beim
1470948523
ксейчас самый действительный конкурент - Краснодар, который ранее так никогда и не мог провести сезон без спада и в этом спад у него будет скорее всего. А то что никогда потребуется на перестройку тут большая разница придти совсем разобранный ростов и все загогочет собирать( работы конечно много) и придти перестроить Спартак, который уже с не плохой базой боеспособный но не стабильный, здесь уже речь идёт не о перестройки , а прост внести поправки и научить обороняться. Плюс за бердееву если кто пойдёт то уже подготовленный для бердееву. Да философия игры разная была и будет, но бердеев разбивать рабочие связки сразу не будет. Мой прогноз что Спартак будет аккуратно перестраиваться до перерыва зимнего, стабильно брать очки у второй восьмерки и делить с первой и находиться в ледирующей группе. А после перерыва уже увидем плоды работы бердыева
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Denis SPb
1470949020
Для Спартака - очень хороший вариант!!! Правда, Федуну не стоит вмешиваться и указывать тренеру, что делать. Курбан Бекиевич сам во всём разберётся. Но жаль, что не Рубин)
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maxon1256
1470949367
сильно переоценивают его
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exreporter
1470952659
Что бы Романцев ни сказал, это следует уважать. Не превзойден все же. Нужно уважать.
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4agaaa
1470976048
Романцев кажется забыл про Краснодар , в этом году как никогда клуб силён и сыгран, не даром 7:0 после второго тура и соответственно первая строчка турнирной таблицы
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a-rakhmatov
1470980573
Курбан Бекиевич настоящий мужик и за свои слова отвечает, он не обещал в этом году сделать Спартак чемпионом, но он все равно это сделает. Болею за Ростов желаю удачи Спартаку!
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