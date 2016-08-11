Веркаутерен: «Шансов на возвращение Молло в «Крылья Советов» больше с каждым днем»

Инфо-ция источников,кто ждёт этого футболиста в КС, замутили они с девочкой в Самаре из "близ-футбольного движка",местная,так что велика вероятность продления,на столько же высока и та,что уебёт она с берегов Волги))) по дальше к лазурному берегу))
Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен отметил, что самарский клуб надеется вернуть полузащитника Йоана Молло.
«Мы следим за Молло. Он до сих пор не подписал нового контракта, и чем ближе закрытие трансферного окна, тем больше шансов, что он в итоге решит снова вернуться в Самару. Время покажет», – сказал Веркаутерен.