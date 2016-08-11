Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Веркаутерен: «Шансов на возвращение Молло в «Крылья Советов» больше с каждым днем»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен отметил, что самарский клуб надеется вернуть полузащитника Йоана Молло.

    «Мы следим за Молло. Он до сих пор не подписал нового контракта, и чем ближе закрытие трансферного окна, тем больше шансов, что он в итоге решит снова вернуться в Самару. Время покажет», – сказал Веркаутерен.

    Источник: «Комсомольская правда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2016 21:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      JuN1or163 12 августа 2016, 00:53

      Инфо-ция источников,кто ждёт этого футболиста в КС, замутили они с девочкой в Самаре из "близ-футбольного движка",местная,так что велика вероятность продления,на столько же высока и та,что уебёт она с берегов Волги))) по дальше к лазурному берегу))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Макс В 11 августа 2016, 21:58

      Было бы просто супер!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11