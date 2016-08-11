Черчесов: «Чем Игнашевич хуже меня? Мне на ЧМ-2002 тоже было почти 40»

Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что намерен обсудить с защитником ЦСКА Сергеем Игнашевичем его дальнейшую карьеру в национальной команде. Напомним, по завершении Евро-2016 37-летний игрок заявил, что настало время дать дорогу более молодым футболистам.

«Широков объявил о завершении карьеры в сборной – это надо уважать. Остальное обсуждаемо, потому что речь идет о капитане. Игнашевич? С игроком надо пообщаться, понять, чего он хочет сам. Наверное, это определенный «месседж» новому главному тренеру. Я понял это так: он не хочет создавать проблему. И это его особым образом характеризует. Значит, человек интеллигентный. Надо встречаться и обсуждать. Я бы не стал его списывать. Помню, на ЧМ-2002 мне было без малого 40 лет, так чем же Игнашевич хуже?», – сказал Черчесов.

Отметим, что на момент начала мирового первенства в России Игнашевичу исполнится 39 лет.