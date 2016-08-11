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  • Черчесов: «Чем Игнашевич хуже меня? Мне на ЧМ-2002 тоже было почти 40»

Черчесов: «Чем Игнашевич хуже меня? Мне на ЧМ-2002 тоже было почти 40»

11 августа 2016, 15:34
25

Новый главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что намерен обсудить с защитником ЦСКА Сергеем Игнашевичем его дальнейшую карьеру в национальной команде. Напомним, по завершении Евро-2016 37-летний игрок заявил, что настало время дать дорогу более молодым футболистам.

«Широков объявил о завершении карьеры в сборной – это надо уважать. Остальное обсуждаемо, потому что речь идет о капитане. Игнашевич? С игроком надо пообщаться, понять, чего он хочет сам. Наверное, это определенный «месседж» новому главному тренеру. Я понял это так: он не хочет создавать проблему. И это его особым образом характеризует. Значит, человек интеллигентный. Надо встречаться и обсуждать. Я бы не стал его списывать. Помню, на ЧМ-2002 мне было без малого 40 лет, так чем же Игнашевич хуже?», – сказал Черчесов.

Отметим, что на момент начала мирового первенства в России Игнашевичу исполнится 39 лет.

Источник: Чемпионат.ком
Россия ЦСКА Игнашевич Сергей Черчесов Станислав
Комментарии (25)
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Аид666
1470919386
короче состав тот же будет...
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Totti11
1470919444
Саламыч сразу настраивает против "общественного мнения" себя! Красава!!!
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VGreen
1470920826
тем, что ты стоял в воротах, а Игнашевичу нужно успевать за Бейлами и прочими.
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Voltiz
1470922874
Зачем напрягаться перестраивать, пробовать ,наигрывать обновлённый состав ,просматривать новых игроков , комбинировать разные схемы игры ,проще оставить как есть ,и деньги получать .Это следовало было ожидать от Черчесова .
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subbotaspartak
1470924674
Игнашевич? Вот находка, это ж сколько выпил водки Пожелать себе врага, чугуняку -утюга. Там же Лёша есть и Вася, тоже сборную украсят, И Кокоша, и Мамай, им лишь пореже наливай. И сказали утюги - мы Черкесу не враги,
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serhz
1470926211
Черчесов ! ты в 2002 году скамейки полировал и в отборочных и в Японии , так что сравнения твои весьма неудачны ! как , впрочем и выбор тренером сборной .
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Ч.В.Г.
1470926361
Все ясно! Наши ветераны в сборной будут до тех пор пока их вперед ногами не вынесут. Наездник новый это хорошо конечно, но б..дь лошадь то старая. Что мешает взять молодежь и обкатывать в товарняках. Да будет поначалу дрожь в коленках и масса ошибок, зато постепенно заматереют опять же кубок конфедераций впереди. Глядишь и будет боеспособный коллектив к ЧМ. А так смотреть на стариков в матчах с Турцией и Ганой......(((
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Alessandro_grande
1470932700
Давайте ещё возьмём в сборную на ЧМ 18 Аленичева, Титова, Евсеева, Лоськова, а в рамку сам Черчесов встанет, ахахаха....
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АртурZaСМ
1470937374
Ну вообще то Черчесов воротчик и за игру пробегал километр ,а то и меньше вот в чем разница...
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Valera-Verim
1470939438
кто скажет-правда что Березуцких приглошают в сборную,потому-что берёза символ страны (как бы) ?
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