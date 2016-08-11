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    Зуев не поможет «Спартаку» в матче с «Рубином»

    Полузащитник «Спартака» Александр Зуев с большой долей вероятности не поможет команде в поединке третьего тура РФПЛ против «Рубина». У 20-летнего игрока случился спазм мышц передней поверхности бедра, из-за чего он был вынужден пропустить сегодняшнюю тренировку. Напомним, футболист вышел на замену в матче первого тура с «Арсеналом» и отметился результативной передачей.

    Другой хавбек красно-белых Джано трудился по индивидуальному плану: грузинский футболист продолжает восстановление после микротравмы бедра. Его участие во встрече с казанской командой также находится под вопросом.

    Источник: ФК «Спартак»

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    11.08.2016 15:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 августа 2016, 22:28

      А чем он мог помочь?

      -1
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      Рейтинг: +324

      hellkid > Aztec58 12 августа 2016, 12:48

      включи голову, перечитай новость, последи за игрой молодого игрока, не задавай глупых вопросов

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 11 августа 2016, 16:49

      Объективно говоря,невелика потеря

      -1
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      Рейтинг: +850

      FaTeK1945ru 11 августа 2016, 16:41

      ...слава московскому футболу,мы выиграем у Спартака,ведь Зуева и Онанидзе не будет.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 11 августа 2016, 16:40

      Эх, Санька...

      0
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      Рейтинг: +307

      shpilman 11 августа 2016, 15:59

      смазматоры хреновы то один то второй, спазмалитики пейте емае)))

      -2
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