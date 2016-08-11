Витсель: «Сборная России может играть лучше, чем на Евро, при наличии должных мотивации и желания»

Хавбек «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о провальном выступлении сборной России на чемпионате Европы-2016. 27-летний игрок отметил, что результат, показанный подопечными Леонида Слуцкого во Франции, не соответствует уровню игроков национальной команды.

– Ваша и наша сборные на Евро пострадали от команды Уэльса. Понятно, почему россияне им уступили, но почему вы им проиграли? Вы ведь сильнее.

– Конечно, на бумаге перед матчем все выглядит иначе. Я не хочу оправдываться, ссылаясь на неудачу. Думаю, мы не были на необходимом для игры уровне.

– А знаете, почему мы проиграли? Слуцкий сделал странный выбор, опирался на молодых игроков ЦСКА, оставляя в запасе опытных бойцов...

– Я тоже не понял, почему они показали худший в группе результат. Ведь эта команда состоит из очень хороших игроков. Может быть, им тоже нужны перемены. Я лично считаю, что нужно доверять молодым игрокам. В бельгийской команде, например, довольно много талантов.

– Сборная России может играть лучше или показала свой истинный уровень на Евро?

– Я думаю, что вы можете играть гораздо лучше. Просто нужно больше мотивации и желания. И, несомненно, у вашей команды есть все необходимые качества, чтобы показать гораздо более достойную игру, нежели та, что вы продемонстрировали на Евро.