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  • Витсель: «Сборная России может играть лучше, чем на Евро, при наличии должных мотивации и желания»

Витсель: «Сборная России может играть лучше, чем на Евро, при наличии должных мотивации и желания»

11 августа 2016, 12:10
7

Хавбек «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о провальном выступлении сборной России на чемпионате Европы-2016. 27-летний игрок отметил, что результат, показанный подопечными Леонида Слуцкого во Франции, не соответствует уровню игроков национальной команды.

– Ваша и наша сборные на Евро пострадали от команды Уэльса. Понятно, почему россияне им уступили, но почему вы им проиграли? Вы ведь сильнее.

– Конечно, на бумаге перед матчем все выглядит иначе. Я не хочу оправдываться, ссылаясь на неудачу. Думаю, мы не были на необходимом для игры уровне.

– А знаете, почему мы проиграли? Слуцкий сделал странный выбор, опирался на молодых игроков ЦСКА, оставляя в запасе опытных бойцов...

– Я тоже не понял, почему они показали худший в группе результат. Ведь эта команда состоит из очень хороших игроков. Может быть, им тоже нужны перемены. Я лично считаю, что нужно доверять молодым игрокам. В бельгийской команде, например, довольно много талантов.

– Сборная России может играть лучше или показала свой истинный уровень на Евро?

– Я думаю, что вы можете играть гораздо лучше. Просто нужно больше мотивации и желания. И, несомненно, у вашей команды есть все необходимые качества, чтобы показать гораздо более достойную игру, нежели та, что вы продемонстрировали на Евро.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Зенит Витсель Аксель
Комментарии (7)
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ADmira1
1470906936
Куда уж лучше!?
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андрей андреев
1470907798
А я мог стать президентом при наличии,при наличии,при наличии...
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AlMann
1470908285
"Просто нужно больше мотивации и желания." Именно, Аксель, именно.
Ответить
kotmyshka
1470910797
Все необходимые качества?
Ответить
fakel-vrn
1470913154
еслиб мудко был министром спорта бельги..я б посмотрел на вашу мотивацию..
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Garrincha58
1470915898
а сборная Бельгии может играть еще лучше при наличии должных мотивации и желания все остальное у них есть в отличии от нашей сборной нет игроков и нет особого желания
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Serjoga
1470940481
О какой еще мотивации можно говорить, если играют миллиардеры (по российским деньгам)! Чем их еще можно мотивировать, если у них все есть, а чего нет-купят?
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