Черевченко попрощался с «Локомотивом» и болельщиками клуба

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко попрощался с клубом и болельщиками, пожелав им успехов.

«Дорогие друзья! Я принял решение покинуть пост главного тренера команды. В среду попрощался с ребятами на базе, пожелал им здоровья и побед. Хотел бы отметить добросовестное отношение футболистов к делу, к тому, как они дорожат единством коллектива. Решение об уходе далось мне тяжело. Но мною двигали не эмоции. Я все взвесил. «Локомотив» давно стал для меня родным домом: в команде я оказался совсем юным, а покидаю ее уже в качестве тренера. Буду поддерживать связь с ребятами, следить, переживать. Хочу поблагодарить клуб за доверие. А болельщиков – за поддержку в течение этих долгих лет. Вспоминается не один трогательный момент, который нас объединил – победы, кубки, медали... И в тяжелое время вы не оставляли нас. «Локомотив» вступает в новый этап, и я верю, что болельщики будут рядом», – заявил он.

Черевченко руководил железнодорожниками с весны прошлого года.