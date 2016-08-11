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    Вагнер Лав: «Халк отправился в Китай только за деньгами»

    Форвард «Монако» Вагнер Лав рассказал некоторые детали своего перехода ЦСКА в китайский «Шаньдун Лунэн» в 2013 году.

    – Поездка в Китай была новым опытом и новым вызовом. В конце концов, мне удалось там выиграть трофей. Как минимум поэтому не считаю то решение ошибкой. Да и страну новую узнал, набрался свежих впечатлений.

    – По-вашему, Халк не ошибся с выбором, уехав в Китай из «Зенита»? Вы советовали бы ему туда отправляться?

    – Халк отправился в Китай, думаю, только за деньгами. Поскольку, играя в «Зените» и делая это на том уровне, который все видели, он мог рассчитывать на переход в лучшие клубы Европы. Значит, вывод очевиден: все дело в деньгах. Впрочем, это его решение, и он имел право поступить так, как считал нужным.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2016 06:10
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 20 августа 2016, 00:56

      Всё правильно, он и в Зенит по той-же причине пошёл,хотя им в 2012 году много кто интересовался,тот-же Челси,на тот момент действующий победитель ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 11 августа 2016, 18:02

      футбол давно уже деньги, только у Галицкого далеко идущие планы

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 11 августа 2016, 13:40

      А в зенит зачем он ехал? Карьеру сделать?))) Он с самого начала и был продажным, который деньги ставил выше карьеры, поэтому и пришел в зенит

      3
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      Рейтинг: +157

      ADmira1 11 августа 2016, 12:20

      Ничего себе! Вот так да! Хорошо, что хоть кто-то поведал, ведь никто не знал же (нет)

      2
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 11 августа 2016, 12:00

      Да он просто по себе знает, что а Китай только за деньгами ездят))

      2
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      Рейтинг: +65

      komandos99 11 августа 2016, 11:30

      Прикол!Прямо америку открыл!

      1
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      Рейтинг: +20

      Spartak-Ekata 11 августа 2016, 09:44

      Деньги решаю ВСЁ!!!

      1
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      Рейтинг: +17753

      ilichkadr 11 августа 2016, 09:21

      Лав за новым вызовом?хи хи........

      2
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      Рейтинг: +27

      Real Madrid 25 11 августа 2016, 09:16

      Ну да

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 11 августа 2016, 09:03

      Копчёный временами в ЦСКА дурочку валял за деньги. Не играл добром.

      -1
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