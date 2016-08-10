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«Бомбардир» вводит рейтинг пользователей

10 августа 2016, 17:43
219

Редакция «Бомбардира» рада сообщить, что на сайте действует рейтинг пользователей.

Рейтинг – это специальная таблица, где все активные профили расставлены по позициям в зависимости от количества баллов. Есть два способа их заработать:

  • активно оставлять комментарии и получать за них лайки от других пользователей. Один лайк = один балл в рейтинг;
  • участвовать и занимать призовые места в «Конкурсе прогнозов». Пятерка лидеров по итогам каждого месяца получает призовые баллы в свой рейтинг.

Баллы рейтинга можно и потерять: за каждый бан пользователя происходит снятие определенного количества очков.

В рейтинге отражаются только активные пользователи – те, кто хотя бы раз заходил на «Бомбардир» в течение последнего года. Также в рейтинге не отражаются пожизненно забаненные аккаунты.

Желаем всех содержательных комментариев, корректного поведения – и продвижения по рейтингу! Обновляется он каждые пять минут.

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (219)
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Kos77
1470840512
Тогда бомжам ловить здесь нечего)
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REDWHITE_
1470842863
А что делать с Литманом(он же водила автобуса), у которого не меньше двадцати аккаунтов?? Будет плюсить-минусить, мама не горюй))))
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Romashin69
1470846491
И мне минусы поставьте
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AlMann
1470851598
"У каждого нового пользователя по умолчанию рейтинг +10." А у свиней по -10. Лайки и минусы свинорылых не учитываются.
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Apocalypse
1470888636
А смысл? Я вообще эту фигню не нажимаю. Это только для школьников развлечение и для пуканов.
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Garrincha58
1470894797
теперь многие школьники которые тут строчат будут постоянно минусовать и они эти минусы будут считать да пошли они со своими нововведениями
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screamvoltage
1470906429
поставьте мне лайк
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shurik45
1480096594
Я болельщик ЦСКА и нечего не имею против болельщиков и фанатов Зенита,Спартака и других клубов . Если человек излагает свои мысли правильно ,без оскорблений . Зачем я его минусовать ,если он пишет правду.
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Zeff
1485984793
Какой смысл в рейтингах, если находится "умник", который по ночам роясь в моих (и не только моих) старых комментариях, ставит по 50-60 минусов зараз. Я больше недели не появлялся на сайте. Сегодня зашёл,ещё -- 40. И всё потому, что я не болею за Спартак. Пока я пишу он всё минусы ставит и ставит. Ну просто недоразвитый какой то. Он, и ему подобные, неплохую вобщем то идею, превращают в фарс. Надо или наказывать за это, или "Правило рейтинга" отменить. Оценки можно оставить. Не доросла видимо ещё, местная публика до цивилизованных отношений.
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Sola
1505863152
Люди с никами insider_retro и revenge123 очень странно себя ведут. Первый плюсует и минусует В ОТВЕТ на минус или плюс к его комментарию. Реально так. Причем ему всё равно, что написано, он, похоже, даже не читает. 19 сентября поставила ему минус за неприятный коммент, отдающий расизмом. Так он бегал по сайту в поисках моих комментариев, чтобы в ответ поставить минус. Ну сколько можно-то? Детский сад, штаны на лямках. И подобным образом он ведет себя КАЖДЫЙ РАЗ. Без исключений. Второй обиделся на мои минусы к его расистскому комменту и сообщению с оскорблением. Нашел мой профиль и прошелся минусомётом по 19 (как минимум) моим сообщениям. В результате чего рейтинг с 40 упал до 21. В ответ пишет оскорбления. Это уже даже не детсад, это клиника! Налицо психическое расстройство.
Примите меры к вашим закомплексованным пациентам.
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