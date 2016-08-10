«Бомбардир» вводит рейтинг пользователей

Редакция «Бомбардира» рада сообщить, что на сайте действует рейтинг пользователей.
Рейтинг – это специальная таблица, где все активные профили расставлены по позициям в зависимости от количества баллов. Есть два способа их заработать:
- активно оставлять комментарии и получать за них лайки от других пользователей. Один лайк = один балл в рейтинг;
- участвовать и занимать призовые места в «Конкурсе прогнозов». Пятерка лидеров по итогам каждого месяца получает призовые баллы в свой рейтинг.
Баллы рейтинга можно и потерять: за каждый бан пользователя происходит снятие определенного количества очков.
В рейтинге отражаются только активные пользователи – те, кто хотя бы раз заходил на «Бомбардир» в течение последнего года. Также в рейтинге не отражаются пожизненно забаненные аккаунты.
Желаем всех содержательных комментариев, корректного поведения – и продвижения по рейтингу! Обновляется он каждые пять минут.
Источник: Бомбардир.ру
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