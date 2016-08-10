Чугайнов: «Мне не нравится программа Газзаева»

Мастер спорта СССР, пятикратный обладатель Кубка России Игорь Чугайнов признался, что ему не нравится программа Валерия Газзаева, согласно которой следует упразднить вторую лигу.

«Мне не нравится программа Газзаева Валерия Георгиевича, объясню почему. Как говорится в его программе: с одной стороны, мы должны заботиться о наших молодых футболистах и тут же, в этой же программе, уничтожение второй лиги как профессионального субъекта. Если мы вспомним: Игнашевич, Широков, да тот же Дзагоев – играли во второй лиге. Если бы ее не было, мы бы их не увидели. Так вот, получается, что с одной стороны мы должны заботиться о молодых и уничтожаем их рабочие места, отнимаем у них возможность играть, ну не все же сразу раскрываются, дайте возможность ребятам хотя бы на уровне второй лиги попытаться, все-таки, добиться того, к чему они стремились», – сказал Чугайнов.