Сампаоли: «Я горжусь игрой своей команды»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли дал оценку действиям своей команды в матче за Суперкубок УЕФА против «Реала».

«Я горжусь игрой своей команды. Нам хватило смелости играть так против победителей Лиги чемпионов. Первые 20 минут давление со стороны «Реала» было большим, потом мы выровняли игру и лучше контролировали мяч.

Пенальти Коноплянки? Он является штатным исполнителем пенальти, когда на поле. Что касается Асенсио, то это великолепный игрок, и он доказал это своим голом», – сказал Сампаоли.

Напомним, матч за Суперкубок УЕФА «Реал» – «Севилья» закончился со счетом 3:2.