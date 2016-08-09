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    Гаджиев: «Если молодой игрок будет соответствовать уровню сборной России, то выйдет на поле вне зависимости от лимита»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о существующем в РФПЛ лимите на легионеров. Отметим, что на данный момент в составе команд на поле могут одновременно находиться шесть иностранцев и пять россиян.

    – Интересно ваше мнение и по поводу лимита на легионеров. Каждый год в России по этому вопросу идут жаркие споры, вспыхивают скандалы.

    – Желание ужесточить или оставить его в нынешнем варианте, понятно, люди хотят видеть как можно больше отечественных игроков. Я же уверен: если молодой футболист будет соответствовать требованиям сборной России, он выйдет на поле вне зависимости от лимита.

    – Перед прошлым сезоном клубы РФПЛ утвердили схему «10 иностранцев + 15 россиян» в заявке на сезон без ограничения легионеров в одном матче.

    – Мы много обсуждали этот вариант. В наших условиях она наиболее разумна. Во-первых, появятся предпосылки для здоровой конкуренции внутри каждой команды, а во-вторых, сократится разница между топ-клубами и остальными, поскольку на трансферном рынке сразу упадут цены на игроков с российскими паспортами. А чем более жесткая борьба пойдет в нашем чемпионате, тем интереснее он будет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2016 21:37
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