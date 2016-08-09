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  • Марез замечен в отеле, где мог провести переговоры с «Челси»

Марез замечен в отеле, где мог провести переговоры с «Челси»

9 августа 2016, 19:11
4

Нападающий «Лестера» Рияд Марез вместе со своими представителями был замечен в одном из отелей, где в этот момент находился главный тренер «Челси» Антонио Конте. Сообщается, что стороны могли провести переговоры о возможном переходе футболиста в стан лондонского клуба.

По данным Transfermarkt, стоимость Мареза составляет 30 миллионов евро. В прошедшем сезоне нападающий провел за «Лестер» в АПЛ 37 матчей, в которых забил 17 голов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Лестер Челси Марез Рияд
Комментарии (4)
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STALKER27
1470760286
Что у него с ногами?
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Красный Ливерпуль
1470764860
А еще он мог зайти туда посрать
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88serega88
1470769709
ноги!!!! как ДЦП!!! это не он
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dolf666
1470810951
все остались доказывать неслучайность чемпионства. а Марез и Канте крысы побежали....
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