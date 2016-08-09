Марез замечен в отеле, где мог провести переговоры с «Челси»

Нападающий «Лестера» Рияд Марез вместе со своими представителями был замечен в одном из отелей, где в этот момент находился главный тренер «Челси» Антонио Конте. Сообщается, что стороны могли провести переговоры о возможном переходе футболиста в стан лондонского клуба.

По данным Transfermarkt, стоимость Мареза составляет 30 миллионов евро. В прошедшем сезоне нападающий провел за «Лестер» в АПЛ 37 матчей, в которых забил 17 голов.