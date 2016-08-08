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    Веркаутерен: «Наша проблема в реализации и отсутствии везения»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен прокомментировал результат матча против «Спартака» (0:1).

    – В первом тайме мы дали много шансов сопернику, но спаслись, благодаря везению и игре вратаря. За всю игру мы создали не так много моментов, но реализуй их – у нас были бы шансы на результат. «Спартак» контролировал игру, но это объяснимо классом соперника. Наверное, наша проблема в реализации и отсутствии везения. Нам предстоит много работы впереди. Но своих игроков я винить не хочу. Они боролись и пытались изменить ход матча.

    – Игра «Спартака» сильно поменялась после смены тренера?

    – Нет. За такой период это невозможно. Влияние нового тренера скажется в дальнейшем.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    08.08.2016 22:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 9 августа 2016, 12:17

      Не следит за головой.Жалуется на невезение и говорит о спасении благодаря везению в первом тайме.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 8 августа 2016, 23:32

      Ты шутишь?Вы отскочили в первом тайме, мяча на три.

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