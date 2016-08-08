Бердыев может вернуть Джанаева в «Спартак»

Вратарь «Ростова» Сослан Джанаев близок к возвращению в столичный «Спартак», за который он выступал с 2008 по 2014 год. Случится это в том случае, если московский клуб возглавит Курбан Бердыев, который в субботу покинул «Ростов». Джанаев не единственный футболист ростовского клуба, который может отправиться в «Спартак». Ранее назывались в этой связи назывались фамилии Азмуна и Баштуша.

В недавно стартовавшем сезоне 29-летний голкипер сыграл оба матча за «Ростов», не пропустив ни одного гола. По итогам прошлого сезона Джанаев стал победителем конкурса «Вратарь года» имени Яшина.