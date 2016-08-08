Роналду и Бэйл не сыграют в Суперкубке УЕФА

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объявил имена игроков, которые отправятся в Норвегию на матч за Суперкубок УЕФА против «Севильи». Стоит отметить, что в данном списке не значатся нападающий Криштиану Роналду и полузащитник Гарета Бэйла. Это связано с тем, что оба футболиста после Евро-2016 только приступили к тренировочному процессу, но не успели набрать оптимальных кондиций. Матч Суперкубка УЕФА состоится 9 августа.

Заявка «Реала» выглядит следующим образом:

Вратари: Касилья, Яньес, Л. Зидан;

Защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Данило;

Полузащитники: Х. Родригес, Каземиро, Ковачич, Модрич, Иско, Асенсио, М. Льоренте;

Нападающие: Бензема, Лукас, Мората, Мариано.